(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chi governa lo fa attento alle risorse che si hanno, con al centro il bene comune. Non si fanno pagare i conti alle generazioni successive. C'è un problema di conti pubblici, non è tempo delle manovre a debito incontrollato,non si può”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Noi moderati, Maurizio.“Più che promesse abbiamo un programma con il quale ci siamo candidati per governare cinque anni – spiega -. Riduzione del cuneo fiscale, riforma fiscale, trasformazione del reddito di cittadinanza, riforma della giustizia: cose già fatte. La riduzione delle accise è un errore: costa un miliardo al mese, è un taglio orizzontale che va a beneficio anche di chi si può permettere un litro di benzina a due euro. Meglio vincolare quei soldi alle fasce più deboli e ridare potere d'acquisto ai ...

Manovra, Lupi: “Tutto non si può fare, serve il coraggio di scegliere. Non si rincorra il consenso” la Repubblica

