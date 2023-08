L’ultimatum di Amazon ai suoi dipendenti | «Se non volete tornare in ufficio per tre giorni a settimana | cercatevi un altro lavoro»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 agosto 2023) Prosegue il braccio di ferro tra Andy Jassy, ceo di, e idella sua azienda. Dopo mesi di petizioni e proteste per la fine del regime dello smart working, l’amministratore delegato del colosso dell’e-commerce ha lanciato aiuna sorta di ultimatum: «Se non sei d’accordo (con la nuova policy aziendale – ndr) e non riesci a rispettarla… probabilmente le cose per te non funzioneranno qui ad», ha detto Jassy, citato dal Guardian. A scatenare il diverbio con i lavoratori è la nuova policy adottata dall’azienda lo scorso maggio, che prevede – fra le altre cose – la fine dello smart working e l’obbligo per idegli uffici di lavorare in presenza tre. Subito dopo l’adozione delle nuove ...