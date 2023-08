Lukaku sbarca a Ciampino Bagno di folla per il nuovo attaccante della Roma

(Di martedì 29 agosto 2023) Romeluè arrivato adov'èto con un volo privato guidato dal numero uno del club giallorosso Dan Friedkin. L'belga è stato prelevato a Bruxelles e portato nella capitale. Accordo col Chelsea raggiunto. Per l'ex Inter in programma visite mediche e firma del suocontratto. Ad accoglierlo all'aeroporto dioltre 5mila tifosi. Dopo l'atterraggio in aeroporto, l'belga è andato subito a fare le visite mediche. Sicuramente la firma, così attesa da tutti tifosi giallorossi, non arriverà martedì visto che le visite a Villa Stuart dureranno piuttosto a lungo.

È fatta, è il nuovo attaccante della Roma. Da suggestione a supercolpo dell'estate, dopo una trattativa lunga e complessa alla fine i Friedkin e Tiago Pinto hanno chiuso l'affare con il Chelsea. ForzaRomaInfo ha scritto che il volo di, per buona parte del suo viaggio, è stato in assoluto il più seguito al mondo su Flightradar. Alle 17.45 circa, il calciatore è sceso dalla scaletta

Così come Romelu Lukaku, anche Benjamin Pavard è sbarcato a Milano. il difensore ex Bayern è atterrato in queste ore in Italia e domani mattina effettuerà le visite mediche accompagnato dai dirigenti. In 5 mila hanno accolto l'attaccante belga, che si è recato subito a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Romelu Lukaku è arrivato a Roma, dove è sbarcato intorno alle 18 con un volo