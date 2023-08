LUKAKU-ROMA | E' FATTA | le cifre | oggi alle 17 nella Capitale Poi le visite e le firme

(Di martedì 29 agosto 2023) 20.00 - Accordo ormai in chiusura, tra tutte le parti. Al Chelsea 5,8 milioni per il prestito, il giocatore percepirà 7,5 milioni di...

Trattative, affari fatti e rumors di martedì 29 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 29 agosto 2023:. Osimhen . Berardi . Pavard . solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo ...Le sue dichiarazioni: "è un grande colpo della dirigenza della. Quando ...Romeluoggi a. Il centravanti belga arriva in giallorosso dopo la conclusione della trattativa con il Chelsea, colpo del calciomercato 2023. Il trentenne sbarcherà all'aeroporto di Ciampino ...

ROMA - Il nuovo centravanti della Roma non è ancora atterrato nella Capitale, ma per le vie del Rione Monti c’è già un murale che lo raffigura. La Lukaku-mania travolge un queste ore i tifosi ...La Roma ha chiuso il colpo dell'estate! Dopo una trattativa che ha visto coinvolgere non solo Tiago Pinto ma anche la famiglia Friedkin e la Ceo giallorossa, oggi alle 17 atterrerà nella Capitale ...