Lukaku oggi a Roma | arriva a Ciampino

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Romelu. Il centravanti belgain giallorosso dopo la conclusione della trattativa con il Chelsea, colpo del calciomercato 2023. Il trentenne sbarcherà all’aeroporto diattorno alle 17 di, quando atterrerà il jet privato pilotato da Dan Friedkin, proprietario del club capitolino. È prevedibile la presenza di molti tifosi giallorossi nello scalo per accogliere il nuovo acquisto, che domani dovrebbe sostenere le visite mediche e mettersi subito a disposizione dell’allenatore José Mourinho., che negli ultimi 2 mesi è rimasto ai margini del progetto tecnico del Chelsea, potrebbe andare in panchina venerdì 1 settembre, quando lariceve il Milan nell’anticipo della terza giornata della Serie ...

Trattative, affari fatti e rumors di martedì 29 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di, 29 agosto 2023:. Osimhen . Berardi . Pavard . solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e ...

Nella vita di Lukaku nulla è stato facile. L’infanzia di stenti nei sobborghi poveri di Anversa non può essere dimenticata. Di strada il belga ne ha fatta tanta, fino alle magie con l’Inter. Passando ...Romelu Lukaku è un nuovo giocatore della Roma. Per i tifosi è un sogno, con i sostenitori giallorossi che hanno ancora ben nitide negli occhi le immagini di un calciatore dominante in ogni zona del ...