Lukaku-Mourinho | un amore finito nella ‘Città Eterna’

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 agosto 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 29/08/2023 Alle 13:15 CEST L’attaccante belga ha raggiunto un accordo con Roma arrivare in prestito fino a fine stagionepressato per chiudere la sua firma e incontrarlo di nuovo per la terza voltasua carriera Dicono che le seconde parti non siano mai state belle, ma della terza nessuno ha mai parlato. Romelue Josériprendono la loro storia d’migliore cornice possibile per una riunione: Roma, la “Città Eterna” e la città degli innamorati. L’allenatore portoghese avrà nuovamente a disposizione il ‘gigante’ belga per la terza volta in carriera: prima è toccato al Chelsea, poi al Manchester United e ora alla Roma. La squadra italiana ha già chiuso la firma del ...