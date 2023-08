Lukaku fa sognare i tifosi della Roma | pronta l' invasione in aeroporto

(Di martedì 29 agosto 2023) Romelysarà un nuovo calciatore. Il classe 1993 sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino con un aereo privato dei Friedkin – guidato dallo stesso Dan - che partirà da Bruxelles. Il guizzo finale c'è stato nella giornata di ieri, quando la società si è riversata a Londra. Nella "City" sono infatti arrivati ulteriori elementidirigenza: oltre al General Manager Tiago Pinto e al vicepresidente Ryan Friedkin, arrivati nella capitale inglese lo scorso venerdì, si sono aggiunti ai colloqui con i Blues anche il presidente Dan Friedkin, proprietario del club, Lina Souloukou, CEOe Anna Rabuano, Chief of Financial Planning. Una vera e propria équipe servita per limare i dettagli e sbloccare un affare complicatissimo iniziato qualche settimana fa, quando i ...

L'ultima, per lui e per i giallorossi che, ora, con l'arrivo (in prestito) di Romelu, vogliono tornare a: se Paulo Dybala è già la 'reincarnazione' di Francesco Totti, Big Rom non ...

Romely Lukaku sarà un nuovo calciatore della Roma. Il classe 1993 sbarcherà nel pomeriggio a Ciampino con un aereo privato dei Friedkin – guidato dallo stesso Dan - che partirà da Bruxelles. Il guizzo ...Lukaku ha scelto la Roma o, forse, ha scelto Mourinho. Big Rom, dopo mille polemiche estive, ha finalmente trovato la squadra in cui rilanciarsi. Con i giallorossi, proverà a dimostrare di essere ...