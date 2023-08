Lukaku è sbarcato a Roma | tifosi in festa

Leggi su tpi

(Di martedì 29 agosto 2023). Dopo giorni di trepidante attesa, igiallorossi nel pomeriggio di oggi, 29 agosto, hanno potuto abbracciare per la prima volta il loro nuovo centravanti. Una folla oceanica (circa 5000) ha accolto l’ultimo regalo dei Friedkin all’aeroporto di Ciampino intorno alle 17,40. Già dalle 14 i primi sostenitori giallorossi hanno iniziato ad affollare l’aeroporto di Ciampino – nell’area riservata all’atterraggio dei voli privati – in attesa dello sbarco di Big Rom e della delegazione giallorossa composta da Dan Friedkin – pilota d’eccezione – e il figlio Ryan, oltre al gm Tiago Pinto, la Ceo Lina Souloukou e Anna Rabuano, Chief of Financial Planning. La dirigenza della, dopo aver chiuso l’accordo con il Chelsea (prestito secco), è partita nel ...