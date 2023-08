Lukaku è la più grande scommessa della Roma

(Di martedì 29 agosto 2023) Sono trascorsi 10 anni dal primo litigio tra Josè Mourinho e Romelu. Ai calci di rigoreSupercoppa Europea, dopo una serie di rigori perfetta,sbaglia il suo. Calcia come sempre: incrociando il tiro basso e veloce, ma Manuel Neuer intuisce.con le treccine, la maglia numero 18, i suoi vent’anni e il primo assaggio di un’inclinazione al tragico che si sarebbe portato dietro per tutta la carriera. La capacità di stare nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Cosa c’è di peggio che essere il capro espiatorio di una sconfitta in finale di Mourinho contro Guardiola?è sempre stato un attaccante incredibilmente sicuro di sé. Quando si è trovato ad affrontare questi momenti di inadeguatezza è sembrato sempre sconvolto dal proprio fallimento. Poche ore dopo ...

Squadra che mi ha impressionato difinora, potenziale vincente evidente." Tuttavia, critica ... La Roma invece può prendere anchema non fa la differenza: togli zuppa e metti pan bagnato . ...L'ultima telenovela di successo ha come protagonista un personaggio maschile forte, Romelu; ... con il Chelsea a guardare smanioso di disfarsi di un attaccante che non voleva; ha dato per ...è l' attaccante che Mourinho invocava da settimane e si tratta del colpoimportante del calciomercato italiano: vicino al ritorno all'Inter, poi dato come promesso sposo della Juventus, il ...