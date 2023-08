Lukaku day | Roberto Pruzzo a Notizie com | “E’ il colpo del mercato | con lui la Roma se la gioca per arrivare tra le prime 4”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Non me l’aspettavo, granarrivato alla fine di un’estate fatta di attese e di grandi insicurezze”,, il bomber dello scudetto del 1983, si complimenta con la società di Dan Friedkin e prova ad immaginare come giocherà laora che là davanti avrà a disposizione Big Rom..com lo ha sentito in esclusiva Mentre parliamo al telefono col bomber, l’aereo pilotato da Dan Friedkin che trasporta tutto il board dellae Romeluè partito da Bruxelles: sta attraversando i cieli di Svizzera e Liechtenstein. E’ atteso nella Capitale tra le 17 e le 17:30.day,in esclusiva a.com, foto.comAl ...

Oggi 29 agosto sarà il. L'attaccante belga sbarcherà nella Capitale alle ore 17 all'aeroporto di Ciampino. Il pilota Ovviamente Dan Friedkin . Ieri il club ha chiuso il grande colpo e nelle prossime ore ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Roma Oggi è ile la- mania dilaga per la Capitale. Big Rom non è ancora arrivato, sbarco previsto a Ciampino nel pomeriggio, e Roma e i romanisti sono pronti ad accoglierlo. Per celebrare il ...DALLA SERIE A ALLA SAUDI LEAGUE: TUTTE LE DATE DI CHIUSURA DEL CALCIOMERCATO, PAESE PER PAESE 9.30 - La Roma e Romelusono sempre più vicini e quella di oggi sarà la giornata decisiva per ...

Roma, è il Lukaku-day: il racconto in tempo reale Sky Sport

E’ atteso nella Capitale tra le 17 e le 17:30. Lukaku day, Roberto Pruzzo in esclusiva a Notizie.com, foto Notizie.com Al momento dell’ufficialità verrà sciolto anche il nodo relativo al numero di ...A Roma, sponda giallorossa, è scoppiata definitamente la “Lukaku-mania”: sono circa 2mila i tifosi arrivati all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino per attendere l’arrivo di Romelu Lukaku, il nuovo ...