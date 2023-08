Lukaku-Day | i tifosi distruggono delle auto per vedere meglio

(Di martedì 29 agosto 2023) Il-Day, otlre alla gioia e l’entusiasmo romanista, ha generato uno spiacevole episodio di vandalismo da parte dei numerosiaccorsi a Ciampino L’approdo dinella capitale ha inevitabilmente segnato questo 29 di Agosto, sia positivamente, con la gioia e l’entusiasmo di migliaia digiunti all’aeroporto di Ciampino per accogliere il centravanti belga, che negativamente, a causa del comportamento vandalico di alcuni gruppi di. Le immagini della distruzione – Notizie.comDifatti, per tentare di ottenere una visuale migliore sull’atterraggio dell’ex Inter, alcunigiallorossi hanno pensato bene di sfruttaremacchine parcheggiate nella zona di sosta dell’aeroporto, salendo sul tettovetture e causandone ...

Oggi 29 agosto sarà il. L'attaccante belga sbarcherà nella Capitale alle ore 17 all'aeroporto di Ciampino. Il pilota Ovviamente Dan Friedkin . Ieri il club ha chiuso il grande colpo e nelle prossime ore ...Fatto sta che il '' ha mandato fuori di testa i romanisti, con quasi 5mila persone che hanno atteso l'arrivo del belga all'aeroporto di Ciampino. Tra l'altro il pilota che ha portato...Oggi è il: dopo una lunga e complessa trattativa il belga è atterrato alle 17:40 a Ciampino a bordo dell'aereo dei Friedkin e si è subito diretto a Villa Stuart per le visite mediche che ...

Il Lukaku-day ha mandato in delirio i tifosi della Roma che si sono recati in massa a Ciampino per accogliere l’attaccante, arrivato nel tardo pomeriggio nello scalo romano. La folla però non ha avuto ...Romelu Lukaku torna in Serie A. Dopo un’estate turbolenza, segnata dal dietrofront sul ritorno all’Inter e la trattativa non conclusa con la Juventus, l’attaccante belga si trasferisce alla Roma, al ...