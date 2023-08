Lukaku ' come Batistuta' | come sta e in che condizione arriva a Roma

In queste settimane si è allenato con l'Under 21 del Chelsea e con un preparatore personale : si chiama Bert Driesen,lo ha conosciuto in nazionale e di lui si fida tantissimo. Non sarà facile ...Quanto sposterà gll equilibri "Conla Roma diventa forte. In coppia con Dybala lo vedo bene: si sposano ottimamentecaratteristiche. Sono partiti male, ma l'arrivo di Big Rom può far ...vedi anche Vlahovic,e il gestoDybala nel 2019 Promessi sposi all'Inter 'Fu a causa di Dybala che l'affare non si concretizzò' avrebbe poi confermato l'agente Pastorello. Semplicemente ...

Roma, Lukaku come Batistuta I tifosi giallorossi sognano già il 4° scudetto Sky Sport

Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, Romelu Lukaku sarà un nuovo giocatore della Roma. Il belga dovrebbe arrivare atterrare a Ciampino intorno alle ore 17 con tantissimi tifosi giallorossi pronti ...E' fatta. Romelu Lukaku è un nuovo giocatore della Roma. Definita l'intesa con il Chelsea per un prestito oneroso da 6 milioni di euro, ben 7 di ingaggio per l'attaccante belga. Alle 17 l'arrivo a Cia ...