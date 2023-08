Lukaku alla Roma | Sky Sport | nel contratto presente bonus in caso di vittoria dello scudetto

è poi partitovolta di Villa Stuart, per le consuete visite mediche prima della firma del contratto. Potrebbe essere in panchina già venerdì, per il match dell'Olimpico contro il Milan.ROMA - È fatta, Romeluè il nuovo attaccante della Roma . Da suggestione a supercolpo dell'estate, dopo una trattativa lunga e complessa,fine i Friedkin e Tiago Pinto hanno chiuso l'affare con il Chelsea. I ...Fabio Capello ha parlato anche dell'arrivo diRoma Fabio Capello nella stessa occasione ha espresso un parere anche riguardo all'arrivo di RomeluRoma, definendolo un rinforzo ...

Romelu Lukaku alla Roma: Mourinho ha il suo centravanti la Repubblica

Lukaku a Ciampino FOTO BY FOOTBALLNEWS24.IT La città è in fermento per l’arrivo di uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio, che ha bisogno di ritrovarsi. Prima vicino alla Juventus, poi ...Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore della Roma: nello stipendio del calciatore presenti anche diversi bonus, uno legato allo scudetto ...