(Di martedì 29 agosto 2023) La transizione post-pandemica non ha risparmiato il sistema educativo, e con il rientro acalendarizzato a breve, molti studenti, in particolare gli adolescenti, potrebbero trovarsi di fronte a un anno scolastico particolarmente impegnativo. L'articolo .

La dottoressasostiene che si tornerà in "unache sembra 'arretrata', un po' per ragioni intrinseche e un po' a causa degli sconvolgimenti comportati dal Covid - 19. Non si può ...sottolinea come lanon sia più così attrattiva e allettante perché spaventa. ' Al contempo - si legge su Agenparl - , le scuole hanno ripreso con ritmi e richieste prepandemici: ...3 Stefano Miliani, "Grave la censura del David nellamedia USA, ma avviene già nei social ... 5 Iacopo Rossi, L'ideologia woke avanza tra gli studenti, i risultati allarmanti di una ...

Lucattini: “Scuola fortemente burocratizzata, prove Invalsi sintomo di una mentalità contabile dell’istruzione. Così non va” Orizzonte Scuola

Basti pensare al ritorno dei test Invalsi”. La dottoressa Lucattini sostiene che si tornerà in “una scuola che sembra “arretrata”, un po’ per ragioni intrinseche e un po’ a causa degli sconvolgimenti ..."Quest'anno sarà un anno più duro del solito per gli adolescenti, poiché si portano dietro disagio emotivo e disturbi psicologici, come depressione e difficoltà di socializzazione. Infatti, a causa ...