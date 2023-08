Luca Messi e una vita sul ring | alla Biblioteca dello Sport il pugile si racconta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo la pausa estiva, laNerio Marabini riaprirà i battenti con una serata dedicata al pugilato con. Il primo appuntamento del ricco programma di eventi in arrivo per la stagione che va ad aprirsi è programmato per lunedì 11 settembre, alle 20.30. Il titolo della serata “Unasul”, a tu per tu con, già campione intercontinentale WBU e WBA dei pesi welter, bergamasco doc che ha raggiunto livelli mondiali. L’ingresso, in via Libertà 11 a Seriate, è gratuito su prenotazione.