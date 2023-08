Lozano-PSV | ci siamo | stasera in Olanda per visite e firma

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 agosto 2023) Secondo le ultime indiscrezioni di ESPN,è arrivato in serata ad Eindhoven per sottoporsi domani allemediche con il PSV. CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirvingè sempre più vicino al ritorno al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da ESPN, l’attaccante messicano è atterrato ad Eindhoven. Qui nella giornata di domani, mercoledì 30 agosto, sosterrà lemediche con il club olandese. La fonte statunitense conferma chesi è recato in, dopo aver ottenuto l’ok del Napoli, per sottoporsi ai test fisici propedeutici allacon il PSV. Un chiaro segnale di come la trattativa sia ormai alle battute finali. L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di 13 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita in favore del Napoli. Dopo ...