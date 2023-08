(Di martedì 29 agosto 2023) Hirvingsaluta il. Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le ...

Hirvingsaluta il Napoli . Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le visite ...Napoli . Corre verso l'Olanda Hirving. L'attaccante messicano del Napoli trattacon il Psv Heindoven per il ritorno in Olanda. Latrattativa sembra essersi messa sui binari giusti,perché l'attaccante ha accettato di abbassarsi l'...Corre verso l'Olanda Hirving. L'attaccante messicano del Napoli trattacon il Psv Heindoven per il ritorno in Olanda. Latrattativa sembra essersi messa sui binari giusti,perché l'attaccante ha accettato di abbassarsi l'...

Lozano, addio Napoli: è fatta con il Psv Corriere dello Sport

Hirving Lozano sta per salutare il Napoli. Secondo l'edizione online del Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha trovato l'accordo per la cessione dell'attaccante messicano, che già domani ...Hirving Lozano saluta il Napoli. Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le ...