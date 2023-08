L’OROSCOPO DEL MESE DI SETTEMBRE 2023

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) È stato quasi impossibile dissociarsi in pace ora che la stagione della Vergine è in pieno svolgimento. Fortunatamente, il controllo della realtà che riceverete durante l’astrologia diha in mente solo il vostro interesse. Mentre Mercurio retrogrado in questo segno di terra mutevole non rende facile ignorare le imperfezioni della vita, Venere finalmente diretta