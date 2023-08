L’Oroscopo dei Tifosi del Napoli per il 29 Agosto 2023 | Passione e Stelle

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 agosto 2023) Dalla tensione alla gioia, l’astrologia svela la roadmap emozionale per idelin questa giornata del 29. Scopri cosa lehanno in serbo per te!” OROSCOPOAzzurro, 29–Ariete: Oggi Mercurio vi invita a comunicare. È il momento perfetto per diffondere il vostro amore per ilsui social media. Toro: La vostra stabilità è la vostra forza. Anche se ci sono turbolenze nella squadra, il vostro sostegno non fluttuerà. Gemelli: Una nuova amicizia potrebbe sbocciare grazie alla comuneper il. Gli astri suggeriscono di essere aperti alle nuove connessioni. Cancro: La Luna nel vostro segno vi rende emotivi. ...