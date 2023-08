Lorenzo Musetti | sconfitta che brucia | ' Mi aiuterà a crescere'

(Di martedì 29 agosto 2023) "Fa male, molto male".non riesce ad alzare lo sguardo. Lanell'esordio dello Us Open 2023, e soprattutto il modo in cui è maturata, rappresenta un colpo molto doloroso per ...

Ma il giovane originario di Los Angeles, due volte finalista Slam nel 2019 (a Melbourne dove perse controe proprio a New York), è uno dei principali talenti della sua generazione e ..."Fa male, molto male".non riesce ad alzare lo sguardo. La sconfitta nell'esordio dello Us Open 2023, e soprattutto il modo in cui è maturata, rappresenta un colpo molto doloroso per il tennista azzurro ...La diretta scritta di lunedì 28 agosto: attesa per, Cocciaretto, Paolini, Cecchinato e Travaglia 20:13 - JJ. Wolf vince il terzo set e così ritarda l'ingresso disul campo N.13. Il cinese Zhang conduce 2 set a 1 19.11 - MATCH SWIATEK - Iga Swiatek sbarca al secondo turno dello US Open superando Rebecca Peterson 6 - 0 6 - 1 in appena 59 di gioco.

Musetti, Cecchinato e Travaglia fuori al 1° turno Sky Sport

Tanta, tantissima la delusione per Lorenzo Musetti nella notte di New York. Il lunedì è già fatale al toscano, eliminato dal qualificato francese Titouan Droguet, alla prima vittoria a livello ATP o S ...Nel tennis c’è la possibilità di voltare pagina in fretta ma Musetti vuole trovare ispirazione anche da una sconfitta così bruciante: “Quel che è accaduto è accaduto ma va… Leggi ...