Loredana Bertè urla contro stupro e femminicidio | “Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato Io non sono carne”

(Di martedì 29 agosto 2023)è da sempre molto attenta al tema dele delle violenze sulle donne. Nel 2016 tenne un grande concerto evento "Amiche in Arena" a Verona con colleghe e amiche per raccogliere fondi a favore dei centri che si occupano delle vittime. L'artista è tornata a dire la sua su questo argomento, dopo gli stupri di gruppo di Palermo e Caivano, durante un concerto nella sua Reggio Calabria, a Palmi, lo scorso 27 agosto. "Iodi unche mi hamassacrata di botte e lasciata su una strada del cazzo a Torino. – hato con rabbia la– Ogni sei ore unper non parlare degli ...

