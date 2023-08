Long John Isner si ritira agli US Open | il tennis saluta il gigante a stelle e strisce

Catholic Church, which has been split between progressives and conservatives whofound support in the doctrinaire papacies of St.Paul II and Benedict XVI, particularly on issues of ......- term Enemies (RP della Cina e Stati Uniti d'America sono nemici a lungo termine). Hanno preso parte, a favore della mozione: Peter Brookes, Senior Fellow presso la Heritage Foundation e...Dopo una carriera in cui è anche arrivato al n.8 al mondo, ha vinto un 1000, è stato a 2 game da una finale Slam,ha detto basta . E, per salutare, non c'è un posto migliore di casa. A New ...

John Isner si ritirerà dopo New York: "Sono orgoglioso di quanto ho ... Eurosport IT

Fine della corsa. Sono giorni di annunci questi per il tennis mondiale. Dopo che John Isner ha rivelato al mondo il suo ritiro al termine degli US Open, lo stesso farà chi ha seguito a braccetto la ca ...John Isner ha annunciato il ritiro: ripercorriamo la storia del tennista che giocò la partita più lunga di sempre ...