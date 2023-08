Londra in rivolta contro la Ztl | cosa prendono a bastonate

(Di martedì 29 agosto 2023)la tassa per entrare in città. Da giovedì 31 agosto entreranno in vigore le Ulez (Ultra low emission zone), le aree a basse emissioni dove gli automobilisti dovranno pagare dodici sterline e mezzo al giorno per poter entrare. Aree che comprenderanno quasi l'intera superficie della capitale del Regno Unito e così andare a lavorare in macchina sarà difficile per chi non ha abbastanza soldi per sborsare il balzello quotidiano oppure una vettura nuova e "non inquinante". Da giorni gruppi di giovani rompono ae coprono con lo spray le telecamere installate ai varchi di accesso delle Ulez. Martedì 29 agosto un centinaio di manifestanti si è scontrato con la polizia di fronte ai cancelli di Downing Street, la sede del primo ministro Rishi Sunak. Premier che però si è dimostrato critico verso ...

Londra, rivolta contro la zona a traffico limitato. Scontri a Downing Street Il Tempo

Rivolta a Londra contro la tassa per entrare in città. Da giovedì 31 agosto entreranno in vigore le Ulez (Ultra low emission zone), le