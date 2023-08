Lollobrigida | “Social card un successo nonostante le polemiche pretestuose della sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Il ministro per l’agricoltura Francescofa il punto, in due interviste a Il Sole 24ore e il Giornale, sulla, lo strumento messo a punto dal governo per sostenere le famiglie in difficoltà. “Quasi 1,1 milioni di carte sono state consegnate ad altrettante famiglie colpite dal caro carrello . Dal 17 luglio, quand’è partita l’operazione ‘Dedicata a te’, che io ritengo di vera politica industriale, sono state attivate 1.010.483 tessere e i primi pagamenti (con la misura si possono acquistare generi alimentari di prima necessità) sono stati pari a 8,2 milioni di euro”, le parole del ministro . La misura, dice, “non solo garantisce un aiuto concreto ai nuclei più in difficoltà economica, ma al tempo stesso, rappresenta un sostegno anche alle nostre filiere produttive”. Il ministro è ...