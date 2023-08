Lollobrigida difende la sua card e attacca la sinistra | “Come si fa a criticarla?”

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, si è soffermato sulla “sua” socialed hato lache ha avuto da ridire in merito Francesconon ci sta edalle critiche la‘Dedicata a te‘. Critiche che, ovviamente, arrivano da parte dell’opposizione. In particolar modo dallache lo stesso ministro definisce “armocromatica“. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Certo che per loro chi spende 300 euro all’ora per saperevestirsi, un aiuto di 400 euro può risultare irrisorio“. Ovviamente laè un aiuto alle persone con i redditi più bassi sull’acquisto di generi alimentari. Il ministro dell’Agricoltura e della ...