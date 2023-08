L’odio anti-Meloni ha raggiunto la vetta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 29 agosto 2023) In questo strano, malmesso Paese, sta diventando davvero complicato distinguere la realtà dalla fiction. Tutto appare possibile. Polemiche sul nulla. Fascismi inventati. Un livore contro l’avversario politico così sedimentato che uno si fa una vacanza in montagna, si mette gli scarponi, sale in cima al Catinaccio d’Antermoia, fatica come un mulo per scalare le rocce e alla fine che fa? Si gode il panorama? No: estrae una bomboletta spray, l’opposto del green, ma sono dettagli, e verga sulla candida roccia la scritta “vaffanculo”. In inglese, perché fa più fico. Giustamente l’Associazione Rifugi del Trentino ha condiviso lo scatto, ha fatto sapere che verrò ripulito tutto e subito e s’è lamentata di quanto scovato da Fabio Giongo, esperta guida alpina del luogo. Lo sdegno è condivisibile: ma come diavolo ti viene in mente di imbrattare la montagna dopo una ...