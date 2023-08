Lo sbarco a Ciampino e il boato dei tifosi | l' arrivo di Lukaku a Roma

Romelu Lukaku è atterrato all'aeroporto di, pronto a vestire la maglia della Roma. Sceso dalla scaletta ha salutato i circa 4000 tifosi presenti che lo hanno accolto con un boato. Poi, scortato dalla polizia, Big Rom si è avvicinato ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Roma Oggi è il Lukaku - day e la Lukaku - mania dilaga per la Capitale. Big Rom non è ancora arrivato,previsto anel pomeriggio, e Roma e i romanisti sono pronti ad accoglierlo. Per celebrare il grande colpo di mercato giallorosso, per le strade del centro è apparso un murales dedicato ...Il suoa Roma è previsto aalle ore 17:00 sull'aereo dei Friedkin guidato dal presidente Dan che nel giro di tre anni ha regalato ai giallorossi la coppia Dybala - Lukaku guidata da ...

Roma, Lukaku sbarca a Ciampino: la diretta video- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

L'attaccante belga è sbarcato oggi pomeriggio verso le 17.45 circa a Ciampino con oltre 4.000 tifosi romanisti arrivati a ridosso dell'hangar del gate privato in attesa del centravanti belga che è ...Se ormai è tutto definito per Romelu Lukaku, con lo sbarco del bomber belga a Ciampino nel pomeriggio di oggi, la Roma sta impostando una trattativa con i Blues per un difensore. (Roma Giallorossa) ...