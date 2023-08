(Di martedì 29 agosto 2023) “Nella gastronomia marocchina, il burro fermentato è fondamentale. Dopo averlo lavato con un infuso di acqua, origano e sale ed eliminato il latticello, lo ripongo in un’anfora sigillata, con salvia e origano, e lo metto sottoterra per sei mesi. L’aroma finale è pazzesco. Dà quel famoso tocco di...

Alle 21,30 si prosegue con la compagnia di circo contemporaneo- guatemalteca Kaos che ... Si tratta di un vero e proprio 'agriturismo in città' nato da un'idea di tre ragazzi (loMatteo ...... scavare nel profondo della memoria musicale storica del grande 'canzonierebrasiliano', per ...per degustare un aperitivo e apprezzare il rinnovato menù di Nuvole proposto dagliAndrea ...... carpire i segreti deglie degustare la selezione di birre artigianali proposte da alcuni dei ... in costume, fiabe di autori quali Charles Perrault, Carlo Collodi, Oscar Wilde,Calvino, ...

Lo chef italo-marocchino e il suo ristorante senza menu in Piemonte TorinoToday

“Nella gastronomia marocchina, il burro fermentato è fondamentale. Dopo averlo lavato con un infuso di acqua, origano e sale ed eliminato il latticello, lo ripongo in un’anfora sigillata, con salvia e ...Cucina e sostenibilità. Lo chef David Gualberto: “La nuova frontiera Dopo il Km zero, siamo allo Spreco zero: non si butta niente”.