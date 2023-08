Liz Hurley | il bikini da urlo a 58 anni

(Di martedì 29 agosto 2023) In una celebre pellicola degli2000 Elizabethvestiva i pdi una sensuale diavolessa; ma a guardare gli ultimi scatti postati dall’attrice e modella britca sul suo profilo Instagram sorge il dubbio che un patto con Lucifero lo abbia fatto davvero: a 58, Liz esibisce unda, e non teme affatto lo scorrere del tempo. Che, su di lei, sembra non avere alcun effetto. Ildadi LizUltimi giorni di vacanza per Elizabeth, che da Saint Tropez trova il tempo di fare un graditissimo regalo ai suoi fan. L’attrice e modella britca ha infatti postato un reel direttamente dalla Riviera Francese, in cui documenta le sue giornate tra ...

Hugh Grant e ElizabethLa coppia di star britanniche che ha tenuto occupati i tabloid per tutto il decennio, con le (discutibili) scappatelle di Hugh e i look pazzeschi digriffati Gianni ...... Stacey Pickren, Durga McBroom, Marc Lemberger, Wayne Frost, Kenneth Gabbert, Richard Colon,... nel night club in cui si esibisce, il suo datore di lavoro, Nick, tra i due scatta un'..."È estate, ed è probabile che arriverà il selfie di una donna di mezza età in bikini a incasinare la tua intelligenza emotiva. Molto probabilmente di tratterà di Amanda Holden, Gwyneth Paltrow o JLo, ...

Tutto quello che sappiamo su Damian, il figlio (clone) di Liz Hurley Vanity Fair Italia

Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ...Elizabeth Hurley is living her best life in St. Tropez. The actress looked stunning lounging in a brown bikini and hanging out with her dear friend Joan Collins.