Bisogna fare un applauso a, Ciancio, Rota, Checchi, Nunzella e a tutti gli over. Si sono ... Ricordiamo che ha 28 anni di esperienza alalle spalle, lo difenderò sempre. Nel momento in ...Della Lazio diventerà anche capitano nel 2006 dopo la cessione di Fabioche era capitano di quella Lazio prima di lui. Ilin precedenza aveva comprato altri capitani dalla Lazio come ...Presenti, tra gli altri, gli ex compagni alla Lazio Angelo Peruzzi e Fabio, quest'ultimo ... e Gianluigi Donnarumma , lanciato da Sinisa al. Alla funzione hanno assistito anche l'amico ...

Liverani: “Il Milan sta rispettando i pronostici dopo la campagna acquisti” Pianeta Milan

Lunedì si è divertito con il sottoscritto scrivendo di una mia personale sconfitta sulla proposta di cambiamento delle slot che avrei ritirato a “furor di popolo” inneggiando ad una sua vittoria. Nien ...Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di TMW.Sul suo futuro…“Sicuramente stare fermo non è mai bello. Ma le regole per noi ...