LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando a 90 km dall’arrivo

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.29 90 km alla fine della. 15.27 Distacco del gruppo che rimane sempre di circa 1’30” dai tre battistrada. 15.23 La velocità media registrata sin qui è di 44.7 km/h. 15.19 Mancano ancora poco meno di 40 km all’imbocco dell’Alto de Belltall. 15.15 100 km al traguardo di Tarragona. 15.12 Ecco un video che riprende l’azione dei tre fuggitivi: Etapa 4? Stage – 119 km Cabeza de carrera Head of the race: @EduSepulvedaARG – @lotto dstny @oka ander – @BurgosBH @Davidgl1996 – @CajaRural RGA 1:48"#La23 pic.twitter.com/FjuW3z1PsF — La(@la) August 29,15.10 Gli atleti entrano nel paese di Cabanabona, distante circa 103 km dalla linea del ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso che può riservare sorprese OA Sport

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa della Vuelta, la prima con arrivo in vetta. Il belga è anche in testa alla classifica generale. Sanguinante all’arrivo dopo essersi ...Indipendentisti Catalani contro la Vuelta scendono letteralmente in strada con il lancio ... Leggi anche: Berrettini-Humbert, dove vedere US Open 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e ...