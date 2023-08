LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando a 60 km dall’arrivo

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.30 Ora gli atleti dovranno affrontare una ripida discesa che porterà all’imbocco del Coll de Lilla, seconda e ultima asperità di giornata. 16.28 Terminata la scalata dell’Alto de Belltall, Sepulveda vince lo sprint valevole per la classifica scalatori davanti a Gonzalez e Okamika. 16.25 Rimane costante sul 1’15” il ritardo del gruppo dai fuggitivi. 16.21 Tre km allo scollinamento. 16.19 Si stacca Luis Leon Sanchez (Astana Team). 16.17 60 km alla fine della corsa. 16.14 Il gruppo riperde una quindicina di secondi: 1’15” ora il gap che divide gli inseguitori dai battistrada. 16.12 Inizia ora la scalata dell’Alto de Belltall (9 km al 3.7%), primo GPM di giornata. 16.09 Andatura decisamente blanda quella che sta tenendo il gruppo in questo momento. 16.04 ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso che può riservare sorprese OA Sport

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa della Vuelta, la prima con arrivo in vetta. Il belga è anche in testa alla classifica generale. Sanguinante all’arrivo dopo essersi ...Indipendentisti Catalani contro la Vuelta scendono letteralmente in strada con il lancio ... Leggi anche: Berrettini-Humbert, dove vedere US Open 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e ...