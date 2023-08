LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando a 100 km dall’arrivo

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.23 La velocità media registrata sin qui è di 44.7 km/h. 15.19 Mancano ancora poco meno di 40 km all’imbocco dell’Alto de Belltall. 15.15 100 km al traguardo di Tarragona. 15.12 Ecco un video che riprende l’azione dei tre fuggitivi: Etapa 4? Stage – 119 km Cabeza de carrera Head of the race: @EduSepulvedaARG – @lotto dstny @oka ander – @BurgosBH @Davidgl1996 – @CajaRural RGA 1:48"#La23 pic.twitter.com/FjuW3z1PsF — La(@la) August 29,15.10 Gli atleti entrano nel paese di Cabanabona, distante circa 103 km dalla linea del traguardo. 15.06 DSM e Alpecin-Deceuninck fanno l’andatura nel gruppo maglia roja. 15.03 Fase decisamente tranquilla della ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso che può riservare sorprese OA Sport

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa della Vuelta, la prima con arrivo in vetta. Il belga è anche in testa alla classifica generale.