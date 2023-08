LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre i battistrada | gruppo stabile a 1’50”

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.55 Stessa velocità trae fuggitivi: distacco che oscilla tra 1’48” e 1’53”. 14.52 Corsa che arriva ora nel centro abitato di Ponts. 14.49 Ricordiamo che in fuga ci sono tre corridori: Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) e David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA). 14.46infesteggia il 30° compleanno Jacopo Mosca: facciamo i nostri auguri al corridore italiano della Lidl-Trek. 14.43 Terminato il breve tratto di salita: adesso ci sarà ancora falsopiano a favore. 14.40 L’ultimo distacco rilevato tra ile iè di 1’48” al chilometro 57. 14.37 Problema meccanico per la maglia roja Remco Evenepoel, ma il belga rientra ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso che può riservare sorprese OA Sport

La Vuelta 2023 è attesa come una delle edizioni più emozionanti di sempre. Salite epiche e una startlist eccezionale saranno le basi per 3 settimane di… Leggi ...Er was maar 50 meter na de finishlijn", zei Evenepoel. ,,Ik ben er wel klaar mee." Remco Evenepoel gaat met een goed gevoel de rustdag van de Vuelta in. De Belgische rodetruidrager verstevigde op de ...