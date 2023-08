LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre i battistrada | gruppo costante a 2?

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.19 Il distacco tra ie ilsi è ridotto ora a 1’55”. 14.16 Lenny Martinez è il corridore più giovane di questacon i suoi 20 anni e 46 giorni: il francese si candida ad essere una rivelazione in queste tre settimane. 14.13 Tratto di questain cui ci sono diversi sali e scendi: ancora la strada è comunque a favore. 14.10 Eduardo Sepulveda, attraverso questa fuga, punta a sfilare la maglia a pois a Remco Evenepoel: basterà fare un punto tra i due GPM in programma, essendo a 10 punti ex-aequo con il belga. 14.07 Siamo entrati negli ultimi 15o chilometri di questa quarta. 14.04 50.364 km/h la media oraria nei primi 40 ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso che può riservare sorprese OA Sport

Quarta tappa oggi, martedì 29 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta di 184 i chilometri, da Andorra La Vella a Tarragona con 1.800 metri di ...