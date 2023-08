LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dal traguardo

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.16 E’ Filippo Ganna l’uomo che sta trainando tutto ilin questo momento. 17.15 La velocità media degli ultimi 20 minuti è stata di 56.4 km/h. 17.10 Ilsi è ricompattato e tutto fa presagire a un arrivo in volata. 17.07 Okamika e Gonzalez guadagnano rispettivamente sei e quattro secondi di abbuono, ilormai però a ripreso i fuggitivi. 17.04 Due chilometri allo sprint intermedio di Valls, il quale offre abbuoni preziosi per la classifica generale. 17.01 Ilormai è prossimo al ricongiungimento con la testa della corsa. 16.59 Meno di trenta chilometri alla conclusione. 16.58 Terminato anche il secondo GPM di giornata, ora la strada scenderà a valle fino al ...

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa della Vuelta, la prima con arrivo in vetta. Il belga è anche in testa alla classifica generale.