LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Groves beffa Molano al fotofinish! Vendrame chiude in top-ten

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.31il podio diEdward Theuns (Lidl-Trek). In top-ten troviamo anche Andrea, il quale consegna la maglia verde al vincitore di. 17.29 KADENSS! VINCE L’AUSTRALIANO! Negli ultimi cento metri il colombiano crolla e ne approfitta l’alfiere della Alpecin-Deceuninck che ottiene il primo successo in questa. 17.28 Parteda lontanissimo,prova a inseguirlo. 17.27 ULTIMO CHILOMETRO! 17.26 Si entra nel cuore della città di Tarragona, gli atleti cercano di trovare uno spazio per avviare la volata. 17.25 Due km al termine della. 17.23 Caduta nel gruppo: a ...

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha vinto la terza tappa della Vuelta, la prima con arrivo in vetta. Il belga è anche in testa alla classifica generale.