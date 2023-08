LIVE – Reggiana-Palermo | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Alle 20:30 di oggi, martedì 29 agosto,scenderanno in campo in occasione della terza giornata di. Le due squadre cercano la prima vittoria in campionato. Ilha pareggiato 0-0 a Bari, mentre la squadra di Nesta ha trovato un solo punto tra Cittadella e Como. Corini invece vuole scacciare la pressione. “Mi sono rotto le scatole perché ogni cosa si giudica in modo estremo – le parole del tecnico rosanero in conferenza stampa -. Godetevi il percorso e date modo di lavorare. Vogliamo lottare e lo faremo fino alla fine. Ilha vinto due volte nella sua storia laB. Perché qui giudicate solo, senza aiutare. Non creiamo queste situazioni dopo una partita di campionato. Andiamo a creare ora le ...

SERIE B 20:30 Ascoli - FeralpiSalò Cosenza - Modena Pisa - Parma- Palermo QUALIFICAZIONE CHAMPIONS LEAGUE 21.00 Galatasaray - Molde

Reggiana-Palermo è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici ...Nuova trasferta per il Palermo che dopo il riposo imposto dal calendario – non è ancora definitivo ma che ben presto lo sarà dopo le sentenze del Consiglio di Stato attese per oggi 29 agosto – torna i ...