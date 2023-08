LIVE Italia-Francia | Europei volley femminile in DIRETTA | le azzurre sfidano le transalpine | in palio la semifinale!

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:07 Queste due formazioni non si affrontano agliaddirittura dal 2013, in quell’occasione lesi imposero 3-0. 21:04 Laha invece chiuso al secondo posto la propria pool con 4 vittorie ed una sconfitta, mentre agli ottavi di finale ha avuto la meglio sulla Romania (3-1). 21:01 L’giunge a questa sfida senza aver perso ancora neppure un set: 5 3-0 per vincere il gruppo B e 3-0 alla Spagna agli ottavi di finale. 20:58 Nel pomeriggio si è giocato il primo quarto di finale tra Bulgaria e Olanda, con le “Orange” capaci di imporsi 3-0. Questo non è però il lato di tabellone dell’che, in caso di vittoria, affronterà in semifinale una tra Polonia e Turchia. 20:55 Ultimo match che ...

Europei volley femminile, quarti di finale Firenze, PalaWanny, inzio ore 21:00Francia L'di Davide Mazzanti cerca il pass per la semifinale europea davanti al pubblico fiorentino di un Palawanny gremito e del suo tifo incessante. Contro la Francia le Azzurre partono col favore dei ...FIRENZE - Serata da dentro o fuori per l' Italvolley agli Europei femminili . Nella bolgia del PalaWanny di Firenze , le azzurre del ct Mazzanti affrontano la Francia in una sfida valevole per i ...

L’Italia di Davide Mazzanti cerca il pass per la semifinale europea davanti al pubblico fiorentino di un Palawanny gremito e del suo tifo incessante. Contro la Francia le Azzurre partono col favore ...Le azzurre di Mazzanti in campo a Firenze, in palio c'è la semifinale: orario e canali, come seguire la sfida in programma a Palazzo Wanny. (QUI I DETTAGLI) ...