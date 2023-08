LIVE Italia-Francia 25-14 | Europei volley femminile in DIRETTA | primo set dominato dalle azzurre!

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-11 Errore in attacco di Pietrini, si stacca la ricezione e iniziano i problemi, Mazzanti chiama time-out. 9-10tempo di Elouga, stiamo faticando tanto in ricezione. 9-9 Bel colpo di Gicquel, per poco Sylla non riesce a tenerla in difesa. 9-8 Mani-out anche per Pietrini. 8-8 Si insacca l’attacco di Cazaute. 8-7 Mani-out di Sylla. 7-7 Lungo anche il servizio di Antropova. 7-6 Scappa la battuta di Bah. 6-6 Sylves approfitta di un appoggio sbagliato di Antropova. 6-5 Colpo profondo in posto sei per Gicquel. 6-4 NON SI PASSA! Muro di Antropova su Bah! 5-4 Sylla trova le mani del muro da posto quattro. 4-4 Questa volta passa l’attacco dell’opposto francese. 4-3 MURONEEEE DI SYLLA SU GICQUEL! 3-3 Lungo questa volta l’attacco di Bah. 2-3 Lungo il servizio di Elouga. 1-3 Invasione a rete di ...