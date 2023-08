LIVE Italia-Francia 17-8 | Europei volley femminile in DIRETTA | dominio azzurro in avvio di set!

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-10 STAMPATONA DI DANESI SU BAH! 22-10 Diagonale lunga di Bah. 22-9 Fallo di palleggio di Elouga. 21-9 Errore al servizio di Orro. 21-8 Diagonale lunga di Pietrini in contrattacco. 20-8 Colpo a scavalcare il muro di Antropova. 19-8 NON SI PASSA! Muro di Antropova su Rotar! 18-8 Pallonetto millimetrico di Pietrini. 17-8 Non passa la battuta di Lubian. 17-7 Pietrini approfitta di una slash! 16-7 MURONEEEE DI ORRO SU GICQUEL! 15-7 Fast vincente di Lubian. 14-7 Pallonetto in fast di Bauer. 14-6 Diagonale paurosa di Antropova. 13-6 Completamente fuori misura il contrattacco di Gicquel. 12-6 Lungo il servizio di Antropova. 12-5 Errore in attacco di Cazaute. 11-5 MURONEEE DI ANTROPOVA SU ROTAR! 10-5 Mani-out di Gicquel da seconda linea. 10-4 NON SI PASSA! Muro di Danesi su Sylves. 9-4 Ancora un ace di Gicquel, ...