LIVE Italia-Francia 1-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | azzurre meno brillanti nel secondo parziale 13-16

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-19 Cazaute trova una parallela piazzata, ci stiamo completamente disunendo. 15-18 Time-out per Mazzanti. 15-18 Errore in attacco di Egonu. 15-17 Bosio completa il doppio cambio, fuori Antropova. 15-17 Muro di Sylves su Sylla. 15-16 MURONEEEE DI SYLLA SU GICQUEL! 14-16 In campo Egonu su Orro. 14-16 Sylla sblocca la situazione con un gran colpo. 13-16 Errore in attacco di Antropova. 13-15 Muro di Cazaute su Antropova. 13-14 Pietrini tocca in difesa una palla che sarebbe uscita. 13-13 Non passa il servizio di Gicquel. 12-13 Bah sfrutta lo schema in sovrapposto della sua regista. 12-12 Out il servizio di Elouga. 11-12 Non passa la battuta di Orro. 11-11 Incomprensione tra Bah e Giardino. 10-11 Non passa la battuta di Cazaute. 9-11 Errore in attacco di Pietrini, si stacca la ricezione e iniziano i problemi, ...