LIVE Italia-Filippine | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | sfida decisiva per gli azzurri

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:33 Questo il roster dellepadrone di casa, allenate da Chot Reyes: #6 Jordan Clarkson (1992, 196, Guardia, Utah Jazz – Usa) #9 Scottie Thompson (1993, 188, Guardia, Ginebra Kings) #22 Kiefer Ravena (1993, 181, Guardia, Shiga L-Stars – Giappone) #21 Rhenz Abando (1998, 188, Playmaker, Anyang – Corea del Sud) #24 Christian Jamar Perez (1993, 188, Guardia/Ala, SM Beerman) #25 Roger Ray Pogoy (1992, 189, Playmaker, TNT Tropang) #28 Ariel John Edu (2000, 208, Ala/Centro, Toledo – Ncaa) #32 Jamie Malonzo (1996, 198, Ala, Ginebra Kings) #33 Japeth Aguilar (1987, 206, Centro, Ginebra Kings) #34 Kai Sotto (2002, 218, Centro, Hiroshima Dragonflies – Giappone) #38 June Mar Fajardo (1989, 210, Centro, SM Beermen) #88 Dwight Ramos (1998, 193, Guardia, Hokkaido – Giappone) 13:30 Buon pomeriggio ...

Terzo impegno di questa edizione dei mondiali per la nazionale azzurra di Gianmarco Pozzecco, reduce dal buon esordio contro l’Angola e la successiva sconfitta rimediata contro la Repubblica ...L'Italia va a caccia del pass per la seconda fase del Mondiale: a Manila la squadra di Pozzecco sfida i padroni di casa delle Filippine. Azzurri qualificati vincendo o perdendo con uno scarto ...