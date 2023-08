LIVE Italia-Filippine | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | azzurri al viatico decisivo per il passaggio del girone

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:54 Terminata la cerimonia degli inni, tra pochissimo si parte! 13:51 Ecco gli inni nazionali. Prima quellono e poi quello filippino. 13:48 Sono intanto già in campo le due squadre per la presentazione, tra poco seguiranno gli inni nazionali. C’è anche qualche sparuto tifoso azzurro in mezzo alla marea filippina che riempie l’Araneta Coliseum. 13:45 Rimane superfluo rimarcare chi sia l’uomo per eccellenza da fermare in chiave filippina, Jordan Clarkson: compagno di Simone Fontecchio agli Utah Jazz, ha una lunga e complicata storia con la selezione del suo Paese, che però è sempre rimasta ben salda e chiara nel tempo. Resta da capire quanto sarà realmente supportato dal resto della squadra. 13:42 Ricordiamo la situazione attuale: l’non può più qualificarsi come ...