LIVE Italia-Filippine 83-68 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | azzurri in controllo a 5? dal termine

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’è timeout in campo. 90-81 2/2 Pajola. Sbaglia Fontecchio, poi sbaglia anche Malonzo e c’è il fallo su Pajola che va in lunetta a -32?4. Ultimo minuto dopo l’errore di Clarkson, possesso. Fallo in attacco sotto canestro di Ricci (quinto). L’sta rischiando di farsi rimontare 17 punti. Altro instant replay, chiamato stavolta dalle, ma la richiesta di tocco di Tonut non è accolta. Possessocon 1’31”. 88-81 Palla lentissima di Spissu, concede la transizione allee Malonzo segna. 88-79 Realizza l’aggiuntivo Clarkson, 23 per lui. 88-78 Confermato il canestro buono a Clarkson, ci sarà il libero aggiuntivo. Viene dato canestro buono alle, ovviamente ...