LIVE Italia-Filippine 73-60 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Pajola con la tripla che chiude il terzo quarto!

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeouta -8’27”. 78-60 ANCORA SPISSU! Diventano 15 le triple a segno dell’quest’oggi! 75-60 2/2 Melli. Datome per Melli che fa saltare l’uomo sotto canestro, Abando gli vola addossoo con qualsiasi arto: liberi. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Fontecchio 16;: Clarkson 16 73-60! CON RICCI CHE AVEVA QUASI PERSO PALLA RIESCE A RICEVERLA E TIRARLA IN UN ATTIMO, SICOSI’ ILMalonzo finisce dritto addosso a Melli che aveva visto tutto un paio di secondi prima: sfondamento e ultimo possessono. 70-60 Risponde subito Malonzo. 70-57CON LA! E si ...

Mondiali basket 2023, Girone A Manila, Araneta Coliseum, orario d'inizio 14:00 Periodo 3°QFilippine 73 60 Clicca qui per abbonarti e vedere l'su ......toscani e anche artigiani e produttori enogastronomici dai quali sarà possibile degustare prodotti tipici da tuttanella suggestiva atmosfera dei vicoli lucignanesi, animati da musica. '......zero i minuti in stagione nei due impegni ufficiali dello Spezia in campionato e Coppa. ... Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVERIDGECIANO al ...

LIVE Italia-Filippine, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: gli azzurri devono salire di livello OA Sport

Al 20' 39-48. 3° quarto LIVE - Si riparte a Manila, Fajardo segna i punti del -7 da sotto. Grande avvio delle Filippine, 4-0 di parziale. Tonut sblocca l'Italia con un arresto e tiro, 43-50.oltre ai successi della sua trentennale carriera e ad alcuni brani dell’album “Maader Folk” (disco che ha debuttato nella Top5 degli album più venduti/scaricati in Italia), canzoni che mancavano da ...