LIVE – Italia-Filippine 64-53 | Mondiali basket 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilindi, sfida valida come terza giornata del Gruppo A deidi. L’ultimo incontro della prima fase mette gli Azzurri di coach Pozzecco davanti ad un’unica possibilità, ovvero vincere per togliere qualsiasi dubbio e accedere alla seconda fase. Molto del futuro di Nicolò Melli e compagni, però, passerà anche daldell’altra sfida del girone, quella tra Angola e Repubblica Dominicana. La palla a due è prevista alle ore 14:00 di martedì 29 agosto sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E ...

Mondiali basket 2023, Girone A Manila, Araneta Coliseum, orario d'inizio 14:00 Periodo 3°QFilippine 48 41

LIVE Italia-Filippine, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: gli azzurri devono salire di livello OA Sport

Al 20' 39-48. 3° quarto LIVE - Si riparte a Manila, Fajardo segna i punti del -7 da sotto. Grande avvio delle Filippine, 4-0 di parziale. Tonut sblocca l'Italia con un arresto e tiro, 43-50.