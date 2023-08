LIVE Italia-Filippine 48-39 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Fontecchio trascina gli azzurri all’intervallo

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:53 In corso anche la sfida tra Montenegro e Lituania per il girone D, con il punteggio di 27-26 a favore dei balcanici. Un punteggio, non c’è che dire, decisamente più basso. 14:50 Fermo restando l’esagerato attaccamento al tiro da tre da parte dell’, è un 9/21 quello che arriva da oltre i 6.75 (6/13 da due). Il lato curioso è che entrambe le squadre tirano con 15/34, ma fa differenza la scelta delle conclusioni. 14:47 Alcune highlights dei primi due quarti (la FIBA è qui sbilanciata a favore delle) Jordan Clarkson with the rack attack! #FIBAWC x #WinForPilipinas pic.twitter.com/L5dRuO0p4T — FIBAball World Cup(@FIBAWC) August 29,The ball movement in this ...