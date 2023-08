LIVE Italia-Filippine 32-28 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | difesa e Fontecchio riportano avanti gli azzurri

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-29 ARRIVA LA TRIPLA DI! Terza di giornata per lui, ed è timeout dopo che Pogoy aveva segnato per il pari, ma il piede era fuori. Timeoutcon 4’04” al riposo. 32-29 1/2 Fajardo. Caos a rimbalzo, ma leadesso stanno prevalendo sotto canestro nella metà campo offensiva. Melli commette fallo su Fajardo, liberi. 32-28 1/2. 31-28 1/2 Melli, mariesce a prendere il rimbalzo, subire il fallo di Sotto, guadagnare altri liberi e far finire il bonus allea 5’21” dalla seconda sirena.lascia fare a Melli che parte dal mezzo angolo creando seri problemi allafilippina; fallo di Fajardo, sono due liberi. 6? ...