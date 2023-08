LIVE Italia-Filippine 20-23 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | ritmi alti dopo un primo quarto equilibrato

(Di martedì 29 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 RICCI! Con l’appoggio a canestro del -1! 0/2 Abando. Abando guadagna di mestiere i due liberi contro Ricci. Ricordiamo che al momento l’resta qualificata, ma è chiaro che l’obiettivo non può essere oggi quello di “perdere dignitosamente”, anche in proiezione futura. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Fontecchio 6;: Pogoy 6 20-23 Confermato il canestro di Fajardo, palla che aveva già lasciato le mani del giocatore quando suonava la sirena. Fajardo realizza praticamente al limite della sirena del, ma prima di chiudere c’è l’instant review degli arbitri. 20-21 2/2 Datome. Abando tenta di stoppare il fadeaway di Datome, c’è però il fallo che vale due liberi al ...

Mondiali basket 2023, Girone A Manila, Araneta Coliseum, orario d'inizio 14:00 Periodo 1°QFilippine 20 23 SEGUI L'su ...Adesso l'affronta le Filippine a ...E domani sera si replica con la 2ª edizione del Future Hits2023 il Festival della Generazione ... al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in, dal 19 giugno al 25 agosto 2023: ...

LIVE Filippine-Italia 26-28: sorpasso azzurro grazie a 5 punti di Ricci "on fire" La Gazzetta dello Sport

Una sfida decisiva per il passaggio al secondo turno della FIBA World Cup 2023 per quanto riguarda il girone A vede alzare al cielo la palla a due nella bolgia dell’Araneta Coliseum tra le Filippine e ...Vincenti”. Il brano arriverà a chiusura di un'estate ricca di tante soddisfazioni per entrambi e inaugurata con la loro partecipazione a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano.